Победившая COVID-19 россиянка отпраздновала 100-летний юбилей

Долгожительница вернулась домой после больницы

За последние сутки в стране выявлено еще 10 тысяч 28 случаев заболевания в 83 регионах. Почти у 45% инфицированных COVID-19 протекал бессимптомно. Всего в стране 242 тысячи 271 подтвержденный диагноз. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 96 человек. По данным Роспотребнадзора, под постоянным наблюдением врачей находятся около 260 тысяч россиян. Проведено почти 6 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Из них за последние сутки - 177 тысяч. В стране еще 4 тысячи 491 человек выздоровели. Общее число вылечившихся превысило 48 тысяч. В Москве, по последним данным, выявлено 4 тысячи 703 новых случая. Скончались 53 человека. Из больниц выписаны 1864 пациента. За все время в столице выздоровели больше 21 тысячи человек.

Праздничные шарики. Растяжки "С Днём Рождения". За дверями шлюза, отделяющего чистую зону от отделения, где лежат больные с коронавирусом, появляется именинница. Пелагея Михайловна Кояркова отмечает вековой юбилей.

В годы Великой Отечественной войны она трудилась в тылу. После войны всю жизнь проработала воспитательницей в яслях. А три недели назад почувствовала себя плохо. Тест подтвердил у неё наличие вируса, который Пелагеи Михайловне в итоге удалось победить. "Наверное, Господь меня защищает", - говорит она.

Но без помощи врачей дело все же не обошлось. Выявив болезнь на ранней стадии, они подобрали эффективное лечение. В итоге к юбилею бабушку отправили домой, отмечать своё столетие в кругу семьи.

"Что-то в её организме, что позволило ей дожить до ста лет, видимо это же позволило ей довольно эффективно справиться с вирусом", - заявил Всеволод Белоусов, и.о. директора Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Но это скорее счастливое исключение, говорят медики, потому как пожилые люди обычно переносят COVID-19 тяжело. Они в группе риска, как, собственно, и сами врачи, которых среди заболевших коронавирусом в России, огромное количество. Каждый день они, по сути, рискуют жизнью. И об этом председатель правительства Михаил Мишустин знает не понаслышке. Он сам до сих пор лечится от коронавируса. Но, несмотря на болезнь, премьер все же провёл совещание.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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