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В Москве опровергли слухи о неточности в подсчете умерших от коронавируса

17:33
  • среда
  • 13 мая 2020

Вскрытие проводится в 100% случаев

Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о некорректности подсчета смертности от коронавируса.

Все посмертные диагнозы и причины смерти в столице являются исключительно точными, а данные о смертности - абсолютно открытыми. Вскрытия проходят в 100% случаев.

"Патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на CoV-19 в России и Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран", - говорится в сообщении департамента.

В депздраве отметили, что в свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин. Например, от инфаркта, инсульта, рака, системных заболеваний с развитием органной недостаточности и других неизлечимых смертельных заболеваний.

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