Число нарушений режима повышенной готовности гражданами превысило 47 тысяч

За сутки в Москве выявлено 1079 фактов нахождения граждан на улице без оснований

В Москве за сутки выявили 1079 случаев нарушения режима повышенной готовности. Граждане находились на улице без оснований, передает АГН "Москва".

Как заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, за весь период действия режима повышенной готовности количество подобных нарушений составило свыше 47 тысяч случаев.

При этом он отметил, что среднесуточное количество нарушений порядка нахождения граждан на улице продолжает снижаться.

"В мае значение этого показателя составило 1 тыс. 299 в день, что на 17,5% меньше чем апреле. Москвичи заметно более ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции. Даже празднование Дня Победы не стало поводом для массовых нарушений. Индекс самоизоляции в праздничные дни составил 3,2-3,6 балла", - подчеркнул Данчиков.

Тем, кто не согласен с выписанным штрафом, он предложил дождаться поступления официального заказного письма с постановлением о совершении административного нарушения и в течение 10 суток подать жалобу на постановление в письменной форме, либо в форме электронного документа в Главконтроль.

Больные коронавирусной инфекцией и больные ОРВИ, оставшиеся на домашнем лечении, а также совместно проживающие с ними родственники обязаны оставаться дома до полного выздоровления и не подвергать других людей опасности заражения. Для контроля за соблюдением режима самоизоляции применяются камеры фотовидеофиксации, приложение "Социальный мониторинг".

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