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На поддержку россиян выделили 300 миллиардов рублей

18:12
  • среда
  • 13 мая 2020

Выплаты семьям с детьми -это дополнение к ранее предусмотренным мерам

Правительство выделило порядка 300 миллиардов рублей на поддержку населения в условиях коронавируса.

Эти деньги выделены дополнительно, сверх предусмотренных в бюджете, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

"Если мы посмотрим совокупный объем дополнительных ресурсов, которые на эти цели направляется, дополнительно это порядка 300 миллиардов рублей", - сказал министр труда и социальной защиты. 

Он добавил, что выплаты семьям с детьми являются дополнением к ранее предусмотренным мерам, передает ТАСС.

"Они никаким образом не повлияют на ранее обозначенные социальные гарантии, которые предусмотрены были в федеральном бюджете", - сказал Котяков.

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