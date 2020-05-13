На поддержку россиян выделили 300 миллиардов рублей

Выплаты семьям с детьми -это дополнение к ранее предусмотренным мерам

Правительство выделило порядка 300 миллиардов рублей на поддержку населения в условиях коронавируса.

Эти деньги выделены дополнительно, сверх предусмотренных в бюджете, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

"Если мы посмотрим совокупный объем дополнительных ресурсов, которые на эти цели направляется, дополнительно это порядка 300 миллиардов рублей", - сказал министр труда и социальной защиты.

Он добавил, что выплаты семьям с детьми являются дополнением к ранее предусмотренным мерам, передает ТАСС.

"Они никаким образом не повлияют на ранее обозначенные социальные гарантии, которые предусмотрены были в федеральном бюджете", - сказал Котяков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"