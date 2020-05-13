Дочь Пелагеи довела до слез оперную певицу

Артистка показала трогательное видео

Певица Пелагея опубликовала трогательное видео со свое дочерью Таисией. На кадрах девочка смотрит концерт, где выступает оперная певица Хибла Герзмава.

"Тасе 3 года и 3 месяца. Пора. Мама с бабушкой знакомят ее с лучшими голосами Планеты. Один из первых - юбилейный концерт в Кремле гениальной Хиблы Герзмава", - написала Пелагея в соцсети.

Таисия на видео кивает и подпевает звезде, пишет издание "Дни.ру". Девочка слушает оперную партию с открытым ртом, даже не отвлекаясь на маму, которая ее снимает. В конце малышка воскликнула "Хибла, браво!" и захлопала в ладошки.

Видео с Таисией очаровало оперную певицу. Она даже сделала репост записи на свою страницу. "Боже, я расплакалась! Невероятный ребенок! Тасечке 3 года, но как тонко она слышит музыку! Заберу ее оперу петь!" – написала Герзмава.

Фанаты Пелагеи тоже пришли в восторг от ее дочери:

- Как осознанно Тася слушают классическую музыку. - Ждем Тасю в будущем в роли артистки. - Видно, что растет цветочек в семье с качественной музыкой.

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