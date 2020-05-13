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Дочь Пелагеи довела до слез оперную певицу

18:41
  • среда
  • 13 мая 2020

Артистка показала трогательное видео

Певица Пелагея опубликовала трогательное видео со свое дочерью Таисией. На кадрах девочка смотрит концерт, где выступает оперная певица Хибла Герзмава.

"Тасе 3 года и 3 месяца. Пора. Мама с бабушкой знакомят ее с лучшими голосами Планеты. Один из первых - юбилейный концерт в Кремле гениальной Хиблы Герзмава", - написала Пелагея в соцсети.

Таисия на видео кивает и подпевает звезде, пишет издание "Дни.ру". Девочка слушает оперную партию с открытым ртом, даже не отвлекаясь на маму, которая ее снимает. В конце малышка воскликнула "Хибла, браво!" и захлопала в ладошки.

Видео с Таисией очаровало оперную певицу. Она даже сделала репост записи на свою страницу. "Боже, я расплакалась! Невероятный ребенок! Тасечке 3 года, но как тонко она слышит музыку! Заберу ее оперу петь!" – написала Герзмава.

Фанаты Пелагеи тоже пришли в восторг от ее дочери:

- Как осознанно Тася слушают классическую музыку.

- Ждем Тасю в будущем в роли артистки.

- Видно, что растет цветочек в семье с качественной музыкой.

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