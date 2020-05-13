Самолет футбольного клуба "Зенит" подал сигнал тревоги

На борту находились 100 человек

На борту самолета Airbus A319 футбольного клуба "Зенит", летевшего из Санкт- Петербурга в Уфу, сработал сигнал тревоги.

Через 20 минут после взлета у лайнера сработал аварийный сигнал разгерметизации, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

На данный момент борт вернутся в аэропорт вылета. Посадка в Пулково прошла штатно.

Самолет выполнял обычный пассажирский рейс, на борту находились 100 человек. Пострадавших нет. Они вылетят в Уфу резервным бортом.

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