Данчиков: Контроль за соблюдением режима самоизоляции является приоритетом

Недисциплинированное поведение граждан приводит к ускорению темпов распространения вируса

Москвичам напомнили, что в городе применяются технические инструменты по фиксации нарушений режима обязательной самоизоляции.

Как заявил министр правительства столицы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции москвичами является приоритетом для городских властей, так как недисциплинированное поведение болеющих граждан приводит к ускорению темпов распространения вируса.

"Граждане, которые проходят лечение на дому, предварительно подписывают соответствующее согласие на постоянное нахождение дома на изоляции в течение всего периода лечения. Они также дают согласие на обработку своих персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания документов установить и использовать в установленном порядке приложение "Социальный мониторинг", - заявил Данчиков (цитата по АГН "Москва").

Если у гражданина нет гаджета для установки мобильных программ, ему выдается устройство с предустановленным приложением "Социальный мониторинг". За отказ от установки приложения в течение суток с момента подписания документов, гражданин будет привлечен к административной ответственности.

Программа предполагает обязательную авторизацию, а также регулярное подтверждение факта нахождения дома на протяжении всего периода лечения.

"Это сделано для того, чтобы исключить ситуацию, при которой инфицированный человек оставит мобильное устройство дома, а сам покинет свою квартиру, тем самым подвергнув риску заражения других граждан. Также нарушением будет считаться, если гражданин вышел за пределы жилого помещения более чем на 50 метров - приложение это также зафиксирует", - пояснил руководитель Главконтроля.

При этом он указал, что ошибочно оштрафованные граждане могут подать апелляцию. Для этого нужно дождаться поступления официального заказного письма с постановлением о совершении административного нарушения и в течение 10 суток подать жалобу на постановление в письменной форме, либо в форме электронного документа в Главконтроль.

Ранее он сообщил, что в столице с начала распространения COVID-19 было зафиксировано почти 47 тысяч нарушений режима повышенной готовности. За последние сутки – 1079 нарушений.

В Москве все больные коронавирусной инфекцией и больные ОРВИ, оставшиеся на домашнем лечении, а также совместно проживающие с ними родственники обязаны оставаться дома до полного выздоровления и не подвергать других людей опасности заражения.

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции применяются камеры фотовидеофиксации, приложение "Социальный мониторинг".

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