Депздрав опроверг сообщения о занижении статистики по смертности от коронавируса

Все подсчеты ведутся точно

Власти Москвы опровергли слухи о неточности в подсчете умерших от коронавируса.

Информация о том, что в Москве занижают показатели смертности от нового коронавируса, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. В апреле 2020 года действительно, по данным управления ЗАГС по Москве, выдано 11 тысяч 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1 тысячу 841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года - 985 человек, то есть в два раза меньше", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия.

Так, из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего - пневмония. Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно).

"При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно. Москва открыта для обсуждений и готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами", - подытожили в Депздраве.

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