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Эмин Агаларов развелся со второй женой через 1,5 года после свадьбы

19:36
  • среда
  • 13 мая 2020

У экс-супругов растет двухлетняя дочь

40-летний певец Эмин Агаларов и его супруга, 32-летняя модель Алена Гаврилова решили развестись.

Певец опубликовал свадебную фотографию в черно-белых тонах и оставил несколько строк, предназначавшихся уже бывшей супруге, передает интернет-портал "Дни.ру".

"К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе <…> Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь", - написал певец в Instagram.

Эмин и Алена женаты почти два года. В 2018 году у них родилась дочь Афина. Несмотря на развод, Эмин и Алена продолжат воспитывать девочку вместе.

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