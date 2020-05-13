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В российских школах уберут общие перемены

19:56
  • среда
  • 13 мая 2020

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для образовательных учреждений

Роспотребнадзор рекомендовал школам убрать общие перемены, а также изменить время начала первого урока для разных классов в целях максимального разобщения классов.
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За каждым классом закрепят одну классную комнату, и все уроки будут идти только в ней. Число учеников в каждом классе предписано по возможности сократить. Все массовые мероприятия в школе запрещены.

В ведомстве порекомендовали по возможности организовывать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Занятия физкультурой лучше провести на открытых спортплощадках, если позволяет погода.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор, перед началом занятий в школу пустят только после прохождения "утреннего фильтра" с обязательной проверкой температуры как у школьников, так и у учителей.

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