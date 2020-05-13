"Мне очень больно": брошенная жена Эмина отреагировала на новость о разводе

Певец бросил супругу в день рождения тещи

32-летняя модель Алена Гаврилова прокомменитровала новость о разводе с певцом Эмином Агаларовым.

"Дайте мне время прийти в себя… пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы…", - написала в Stories модель.

Ранее Эмин опубликовал в Instagramфотографию со свадьбы с Аленой Гавриловой, в которой объявил о разводе. Он поблагодарил бывшую супргугу за время, проведенное вместе и заявил, что они вместе продолжат воспитывать общую дочь Афину.

Эмин и Алена начали встречаться в 2016 году. После того, как Алена забеременела, Эмин на ней женился. Свадьбу сыграли 14 июля 2018 года, а 31 декабря у пары родилась дочка.

Для Эмина брак с Аленой был уже вторым. До этого он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. От нее у певца есть 11-летние близнецы Али и Микаил, а также приемная дочь Амина, которой 6 лет.

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