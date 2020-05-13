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Песков рассказал о своей работе из больницы

20:29
  • среда
  • 13 мая 2020

Пресс-секретарь старается быть в курсе дел

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сейчас лечится от коронавируса в одной из больниц.

Он заверил, что его отсутствие никак не скажется на информационном сопровождении президента Владимира Путина. На время болезни Песков передал полномочия своему заместителю и коллегам.

"Они талантливые профессионалы. А что касается меня, то я по мере возможностей остаюсь в курсе. Думаю, как чуть-чуть на поправку пойду и буду постепенно возвращаться к своей информационной активности", - сказал Песков в интервью изданию "Коммерсант".

Песков также рассказал, что говорил о тактике лечения с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который заболел раньше него. Спикер Кремля отметил, что "вирус очень агрессивный", но Мишустин уже идет на поправку. Рассказывать о детелях своего лечения он не стал, но отменил, что доверяет врачам.

"Этим занимаются очень знающие люди", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне Дмитрия Пескова госпитализировали в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. Сейчас находится под контролем врачей.

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