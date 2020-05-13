Зеленского просят продлить санкции против "Яндекса" и "ВКонтакте"

Это необходимо для противодействия "российской пропаганде", считают в СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил продлить действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года. Как сообщает пресс-служба ведомства, это необходимо для противодействия "российской пропаганде".

СНБО уже передал в офис президента страны проект указа. Теперь решение о блокировке интернет-ресурсов российских компаний ждет утверждения Владимиром Зеленским.

Как пишет "Газета.Ru", заблокированными на территории Украины могут остаться социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, а также сервисы компании "Яндекс".

Срок действия санкций против российских технологических компаний истекает 15 мая 2020 года.

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