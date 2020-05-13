Главный патологоанатом разъяснил методику определения причины смерти от коронавируса

Статистика Москвы по смертности от COVD-19 корректна

Главный внештатный специалист по патологической анатомии столичного департамента здравоохранения Олег Зайратьянц прокомментировал сообщения СМИ о якобы заниженной смертности от коронавируса в Москве.

Патологоанатом разъяснил методику определения причины смерти от COVID-19, передает АГН "Москва". По его словам, смерть от COVID-19 устанавливается при условии наличия пневмонии и положительного результата анализа на коронавирус – таковы рекомендации Минздрава России.

При этом тест на COVID-19 может быть взят как при жизни, так и после смерти. Патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран, отметил Зайратьянц.

"Конечно, коронавирус влияет на состояние организма в целом, особенно у людей с хроническими заболеваниями, и может дать осложнения на другие органы. Но как я могу указать причиной смерти COVID-19, если у человека был инфаркт или поздняя стадия онкологии, и при этом не было воспаления легких? Это в корне неверно. Поэтому статистика Москвы по смертности от COVID-19 абсолютно корректна", - пояснил Зайратьянц.

Он отметил, что даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу (официально таких случаев 639), то смертность от COVID-19 составит чуть больше 3%.

За последние сутки в стране выявлено еще 10 тысяч 28 случаев заболевания в 83 регионах. Почти у 45% инфицированных COVID-19 протекал бессимптомно. Всего в стране 242 тысячи 271 подтвержденный диагноз. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 96 человек.

В Москве, по последним данным, выявлено 4 тысячи 703 новых случая. Скончались 53 человека. Из больниц выписаны 1864 пациента. За все время в столице выздоровели больше 21 тысячи человек.

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