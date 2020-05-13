Путин озвучил новые меры поддержки авиаотрасли

В частности, президент потребовал наращивать госзаказы, чтобы поддержать авиапром

Президент России Владимир Путин подверг резкой критике чиновников, не обеспечивших должной работы портала "Госуслуги". Накануне там произошёл сбой, когда множество людей попытались оформить получение денежных выплат на детей. Открывая в среду совещание по развитию авиапромышленности и поддержке авиаперевозок, президент потребовал от сотрудников всех уровней вовремя и полностью исполнять все постановления о выделении помощи гражданам или отраслям хозяйства.

Владимир Путин сразу подчеркнул: сложно сейчас всем. Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на сырье, однако, государство не просто продолжает исполнять все свои социальные обязательства, но и изыскивает источники, чтобы поддержать и граждан, и бизнес, и экономику в целом. Президент потребовал, чтобы все запланированные мероприятия осуществлялись вовремя и в полном объеме.

"11 числа после достаточно серьезной проработки с правительством, с администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал "Госуслуг" от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал "Госуслуги" не справился с этим объемом обращений. То же касается – я говорил об этом в прошлый раз – дополнительных выплат медицинским работникам. Как я сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись. Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание – и, пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину" – заявил глава государства.

На авиаотрасль Владимир Путин ранее уже распоряжался выделить экстренную помощь. Более 23 миллиардов нашим авиакомпаниям, чтобы те могли выплатить зарплату персоналу, покрыть расходы по лизингу, на услуги аэропортов. То есть остаться на плаву в то время, когда международные перелеты сократились более чем на 90%, а внутренние - на 88%. Еще почти 11 миллиардов рублей должны были получить аэропорты, которые в одночасье опустели. Президент заслушал, как на практике реализуются принятые решения. Но с учетом того, что авиаотрасль серьезно пострадала в результате пандемии и неизвестно когда сможет восстановиться, глава государства предложил еще ряд дополнительных мер поддержки.

"Россия – в числе тех, кстати, немногих стран мира, которые способны выпускать всю линейку военных и гражданских самолётов и вертолётов. Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым – по боевой авиации – намного превосходят их", - отметил Путин.

Кроме того, возможности российского авиапрома позволяют работать над новыми, перспективными моделями. Прежде всего, имею в виду среднемагистральный гражданский самолёт МС-21, который сейчас проходит лётные испытания.

А потому именно сейчас важно загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысить спрос на их продукцию. Чтобы предприятия не просто не потеряли свои кадры за время вынужденного простоя, но и создавали рабочие места, модернизировали производства и разрабатывали новые модели воздушных судов. Для этого президент предложил несколько решений.

"Запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов. Для этого на 2020–2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости лётного часа российских самолётов. По оценкам, такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолётов на наших заводах. При этом важно сделать сам механизм субсидирования лизинга более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолётов, в том числе привязать получение субсидии к покупке конкретного борта. Иными словами, деньги должны следовать за самолётом", - сказал президент.

Второе предложение также связано с самолетами российского производства. Государство ежегодно оказывает финансовую помощь на сумму около 8 миллиардов рублей региональным авиаперевозчикам, которые осуществляют прямые перелеты между городами, минуя Москву. Так удобней и пассажирам - быстрее, и авиакомпаниям - дешевле. Владимир Путин попросил подчиненных рассмотреть возможность увеличить эту программу и расставить приоритеты в сторону маршрутов, на которых эксплуатируются российские самолеты. Еще одна задача от президента - активно наращивать госзаказы, чтобы поддержать авиапром. Речь, в том числе, идёт о закупке 66 вертолётов в рамках программы развития санитарной авиации.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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