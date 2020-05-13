Кто заменит Airbus и Boeing из-за пандемии

Широкофюзеляжные самолеты могут стать менее востребованными, считают эксперты

Пандемия коронавируса рано или поздно закончится, а воздушное сообщение между странами будет восстановлено, но смогут ли авиакомпании обеспечить санитарную безопасность пассажиров, задаются вопросом в соцсетях.

В интернете обсуждают видеозапись, сделанную на днях американкой Кэролайн Парсонс на борту самолёта компании American Airlines. Салон целиком заполнен пассажирами, они толкаются в проходе, очень немногие носят маски. Парсонс пишет, что 9 недель сидела дома на изоляции, после чего по необходимости совершила полёт из Солт-Лейк-Сити в Даллас. "Это было ужасно", - подытожила американка.

Эксперты полагают, что широкофюзеляжные Airbus и Boeing, способные вместить несколько сотен человек, после пандемии будут востребованы в меньшей степени. Так, мексиканская компания Interjet, которая приобрела за последние годы 22 самолёта Sukhoi Superjet 100, уже сейчас использует в основном их, практически отказавшись от аэробусов. Решение обусловлено прежде всего снижением объёма перевозок. Но учитывается и то, что пассажиры спокойнее чувствуют себя в небольших самолётах. Там меньше соседей, а значит, и ниже вероятность встретить среди них заболевшего.

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