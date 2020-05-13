"Большая смертельная схватка": почему США выгодно ссориться с Китаем

Вашингтон преследует политические и экономические цели

Внесенный в Сенат США законопроект о санкциях против Китая из-за вспышки коронавируса исходит из "презумпции виновности". Это "аморально и неприемлемо", заявили в МИД Китайской республики. Однако в среду ФБР обвинило китайцев ещё и в попытках взломать серверы американских компаний, работающих над вакциной. Доказательств и в этом случае не было представлено. Но США уже заморозили размещение 40 миллиардов своих пенсионных активов в китайские ценные бумаги.

В искусстве искать виноватых и получать от этого процесса не только удовольствие, но и дивиденды - как политические, так и экономические - США весьма преуспели. Старый манёвр в новой упаковке. Санкции как возмездие за пандемию. Согласно документу, ограничительные меры будут введены против Китая, если он не предоставит полный отчет по вспышке коронавируса.

"Они не позволяют специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать со следствием, пока его не заставят", - заявил Линдси Грэмм, сенатор США от Республиканской партии.

Один из авторов законопроекта - республиканец Линдси Грэм - кроме отчета, требует от КНР еще закрыть все рынки морепродуктов, где может происходить передача вируса, а также - казалось бы, причем здесь коронавирус - освободить всех задержанных за протесты в Гонконге. Иначе президент Трамп получит право замораживать китайские активы, закрывать въезд в США, аннулировать визы, запрещать американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия, а тем - размещать свои ценные бумаги на американских биржах. В общем, всё как всегда. Америка превыше всего.

"Даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения. Раздаются голословные обвинения в адрес КНР, России, игнорируются призывы приостановить односторонние санкции на период борьбы с коронавирусной инфекцией, санкции, которые препятствуют гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Законопроекту о санкциях в самих Соединенных Штатах эксперты дают мало шансов. Демократы, у которых большинство в Палате Представителей, категорически против документа.

В Китае и вовсе считают его аморальным. И абсолютно игнорирующим факты. "Они хотят начать расследование, руководствуясь "презумпцией виновности", чтобы переложить вину. Это аморально. Мы официально отвергаем подобное", - сказал Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.

Китайская Global Times, ссылаясь на свои источники в руководстве страны, пишет, что Пекину даже полезна такая позиция Вашингтона. Есть на что обидеться, выйти из текущей торговой сделки. И договориться о другой, более выгодной. В условиях пандемии и кризиса США все равно не смогут позволить себе новую торговую войну. А вот идеологическую, давя на жалость, стараясь вызвать ненависть к китайцам - очень даже.

"Иметь дело с Китаем — очень дорогое занятие. Мы только что заключили великое Торговое Соглашение, чернила едва высохли, а мир поразила Чума из Китая. Торговые соглашения не уладят дело — все эти невинные жизни были потеряны", - написал в твитере президент США Дональд Трамп.

Сказано - сделано. В наказание за распространение коронавируса - президент поручает прекратить инвестиции федеральных пенсионных фондов в акции китайских компаний. И вернуть те деньги, которые уже были вложены.

"То, что мы получили в результате распространения вируса, подтверждает опасения президента по поводу чрезмерной зависимости нашей экономики от КНР. К тому же, мы не хотим, чтобы наши пенсионеры, включая ветеранов, оплачивали военно-промышленный комплекс Китая", - заявил министр труда США Юджин Скалиа.

Речь всего о 4,5 миллиарда долларов инвестиций. Не слишком серьезный удар по экономике Китая. Однако ясно, что это лишь начало. Вашингтон снова принял боевую стойку.

"В том клинче, очень вязком, который происходит сейчас с Китаем, каждый должен биться за себя и это будет очень большая смертельная схватка. Поймите одну простую вещь - Китай имеет 5 тысяч лет истории переговорного процесса. Они очень крутые переговорщики. США могут победить Китай, но только военными средствами. Экономическими и политическими победить их будет очень тяжело", - уверен политолог Сергей Судаков.

Впрочем, Трамп, возможно, и не преследует столь глобальные цели. Задача номер один - пережить пандемию, минимизировать экономические потери и в итоге усидеть в президентском кресле. Не случайно же наиболее радикальные республиканцы предлагали ему перестать платить Пекину проценты по трежерис. Китай ведь один из крупнейших держателей госдолга США - трежерис на его балансе оценивается в более чем триллион долларов. Так что примирение с Поднебесной - последнее, что выгодно сейчас Америке. Разумнее ссориться, сыпать обвинениями и экономить.

Ольга Оксенич, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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