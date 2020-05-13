Названа опасность путешествий после окончания пандемии

Туристы не будут защищены должным образом

Путешествия за границу после окончания пандемии коронавируса могут обернуться большой проблемой.

Все дело в том, что страны могут закрыть границы в любой момент за считанные часы и человек окажется в ловушке. К такому мнению пришли эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA.

То же самое касается и авиакомпаний, которые будут отменять рейсы в те страны, где произойдет внезапная вспышка вируса, пишет "Лента.ру".

Ранее российский эпидемиолог сообщил, что по самому оптимистичному прогнозу, пандемия коронавируса завершится не раньше середины августа. Поэтому брать билеты на более ранние сроки нет смысла.

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