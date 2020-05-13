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Еще три региона России не исключили объединения

21:51
  • среда
  • 13 мая 2020

Ранее о слиянии заявили Архангельская область и НАО

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут объединиться в один регион.

Это произойдет в 2021 году, заявил РИА Новости депутат Госдумы Павел Дорохин.  

"Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально", - отметил парламентарий.

ЯНАО и ХМАО территориально входят в состав Тюменской области, но являются самодостаточными субъектами России.  

Ранее об объединении заявили Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО). Соответствующий меморандум уже подписали врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный.

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