Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому

Его перевезли из Махачкалы в Москву

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

По данным ТАСС, тренер UFC находится в коме. Об этом рассказал Рамазан Рабаданов, друг Абдулманапа.

Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу Махачкалы 25 апреля с подозрением на пневмонию. Позже стало известно, что его увезли в Москву из-за ухудшения состояния. Отец Хабиба сдал тест на коронавирус, результаты пока неизвестны.

Заслуженному тренеру России 57 лет. Он занимается со своим сыном Хабибом Нурмагомедовым и другими известными российскими бойцами UFС.

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