В Минпросвещения уточнили информацию о количестве экзаменов в рамках ЕГЭ

Какие предметы сдавать - решают вуз и ученик

Выпускники российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее его заместитель Дмитрий Глушко заявил, что выпускники будут сдавать только два экзамена для поступления в вузы.

"Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления", - заявил Кравцов.

Он отметил, что вузы самостоятельно определяют количество экзаменов, необходимых для поступления.

Ранее Минпросвещения заявило, что сдача ЕГЭ будет перенесена еще раз. Конкретные даты экзаменов еще не озвучены.

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