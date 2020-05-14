Китай скрывает правду о коронавирусе?

Противостояние США и Китая обсудили в программе "События. 25-й час"

Действительно ли Пекину есть, что скрывать о коронавирусе? К чему в итоге приведет новый пакет американских санкций? И кто все-таки сильнее пострадает от этих ограничений?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"США всегда смешивают чуть правды с большой ложью. Когда делаешь такой микс, всегда можно сказать – что-то есть, что Китай скрывает", - отметил он.

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