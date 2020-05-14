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ВОЗ: коронавирус может никогда не исчезнуть

08:22
  • четверг
  • 14 мая 2020

Такой прогноз дали медики

COVID-19 может стать эндемической инфекцией и никогда не исчезнуть. Об этом рассказал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он привел в пример ВИЧ, который "никуда не исчез". "Но мы смогли к нему приспособиться", — приводит его слова "Известия".

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что мир не сможет избежать второй волны заражения коронавирусом.

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