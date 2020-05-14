ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Озвучен "военный" сценарий вакцинации от коронавируса

08:25
  • четверг
  • 14 мая 2020

В условиях чрезвычайной ситуации действует особый порядок регистрации препаратов

Вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью – в случае, если власти сочтут нужным пойти по нетрадиционному, или "военному" пути. В условиях чрезвычайной ситуации может быть применен особый принцип регистрации препаратов, напомнил академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников.
Минздрав рекомендовал возобновить вакцинацию детей

"Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни", - заявил академик.

В противном случае, отметил ученый, вакцинация начнется не раньше конца года. По словам Колесникова, медикам предстоит выбрать наиболее конкурентную вакцину. Однако, учитывая то, что препарат разрабатывают в нескольких странах, таких вакцин появится около сотни. Запуск в производство выбранного медикамента – также процесс небыстрый, нужны большие мощности.

Академик считает, что России потребуется около 8-10 миллионов доз препарата ежегодно. Однако для закрепления достаточного иммунитета у населения необходимо 70 миллионов доз, подчеркнул Колесников в интервью "Парламентской газете".

Глава Минздрава днем ранее заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируются уже в июне. А появления готового препарата Михаил Мурашко ожидает к концу июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина
Вакцина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.