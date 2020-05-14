Озвучен "военный" сценарий вакцинации от коронавируса

В условиях чрезвычайной ситуации действует особый порядок регистрации препаратов

Вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью – в случае, если власти сочтут нужным пойти по нетрадиционному, или "военному" пути. В условиях чрезвычайной ситуации может быть применен особый принцип регистрации препаратов, напомнил академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников.

"Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни", - заявил академик.

В противном случае, отметил ученый, вакцинация начнется не раньше конца года. По словам Колесникова, медикам предстоит выбрать наиболее конкурентную вакцину. Однако, учитывая то, что препарат разрабатывают в нескольких странах, таких вакцин появится около сотни. Запуск в производство выбранного медикамента – также процесс небыстрый, нужны большие мощности.

Академик считает, что России потребуется около 8-10 миллионов доз препарата ежегодно. Однако для закрепления достаточного иммунитета у населения необходимо 70 миллионов доз, подчеркнул Колесников в интервью "Парламентской газете".

Глава Минздрава днем ранее заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируются уже в июне. А появления готового препарата Михаил Мурашко ожидает к концу июля.

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