Врачи поражены скоростью ухудшения состояния пациентов с COVID-19

Утром пациент может чувствовать себя хорошо, а вечером оказаться в реанимации

Состояние больных COVID-19 может ухудшиться очень быстро, даже если протекает изначально в легкой форме. Об этом заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

По его словам, еще утром пациент может чувствовать себя более-менее сносно, а уже вечером может оказаться в реанимации. Такая стремительность поражает, заявил врач.

"К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей", - отметил Сапронов, слова которого приводит РИА Новости.

По этой причине важно постоянно вести наблюдение за пациентов, добавил специалист.

По данным на утро 14 мая, в России с начала эпидемии подтверждено 242271 случай заражения коронавирусом. 2212 человек скончались. Выздоровели более 48 тысяч человек.

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