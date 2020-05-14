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Пандемия отучила россиян от ежедневных походов в магазин

08:34
  • четверг
  • 14 мая 2020

Граждане запасаются впрок

Результаты опроса, проведенного платежной системой "Мир", показал, что россияне стали значительно реже ходить в магазин за продуктами в условиях самоизоляции. 
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"Частота походов в магазин резко сократилась - число тех, кто ходит за продуктами каждый день, упало почти в три раза, большинство опрошенных старается закупаться едой и предметами первой необходимости на три дня (51%) или на неделю (26%)", - приводит РИА Новости выдержку из исследования. 

При этом 65% респондентов по-прежнему покупают еду в ближайшем супермаркете. 18% не только ходят в магазин, но и заказывают продукты через интернет. 2% граждан полностью отказались от походов в магазин и пользуются онлайн-сервисами по доставке еды. 

Чаще всего еду домой заказывают граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Активно пользуются сервисами также в возрастной группе 18-24 года. 

Пользователи онлайн-сервисов рассказали, что после объявления карантина из-за коронавируса они стали чаще заказывать готовую еду (34%), продукты (48%) и непродовольственные товары (29%).

32% опрошенных заметили, что они редко пользуются наличными в условиях самоизоляции. 15% вообще отказались от бумажных денег. 

Отметим, что в опросе участвовали 1200 человек.

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