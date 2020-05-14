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Накрашенные ногти Егора Крида озадачили поклонников

08:46
  • четверг
  • 14 мая 2020

Певец сделал оригинальный маникюр

Егор Крид смутил своих поклонников, похваставшись в соцсетях накрашенными ногтями. Певец выложил фото, на котором виден оригинальный маникюр - на каждый ноготь нанесен свой рисунок, например, огонь, сердечко и даже женское тело.

"Девчат, а вам нравится с дизайном или без?", - спросил Крид своих фанатов.

Мнения подписчиков разделились. Кто-то поддержал Крида в его бьюти-эксперименте, кто-то возмутился, а кто-то даже позавидовал.

— Почему у тебя маник круче чем у меня???

— Егор, я от тебя такого не ожидала!

— Потеряли мы Егора

— Боже. До чего доводит карантин.

— Мне не нравится) Я завидую.

— "Я ору, Егор как девочка.
 

Пост музыканта на момент написания заметки собрал почти 400 тысяч лайков и больше 7,5 тысячи комментариев.

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