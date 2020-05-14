Любители кофе лишили Россию статуса "чайной страны"

Граждане стали меньше пить чай

По итогам 2019 года кофе впервые обогнал чай по популярности среди россиян. Потребление кофейных напитков достигло 180 тысяч тонн, а чая (без учета травяных смесей) - 140 тысяч тонн.

Как пишет РБК со ссылкой на ассоциацию "Росчайкофе", Россия окончательно утратила статус "чайной страны". И это при том, что еще два года назад россияне за год употребляли по 160 тысяч тонн чая и кофе.

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году в Россию завезли 413,3 тысячи тонн основных видов кофе (без учета растворимого) и 314,2 тысячи тонн всех возможных видов чая.

Ритейлеры заметили рост популярности кофе среди россиян. Как рассказали в одной торговой сети, граждане пока отдают предпочтение растворимому кофе, но продажи зернового, молотого и капсульного тоже увеличиваются.

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