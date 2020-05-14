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Любители кофе лишили Россию статуса "чайной страны"

09:01
  • четверг
  • 14 мая 2020

Граждане стали меньше пить чай

По итогам 2019 года кофе впервые обогнал чай по популярности среди россиян. Потребление кофейных напитков достигло 180 тысяч тонн, а чая (без учета травяных смесей) - 140 тысяч тонн. 

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Как пишет РБК со ссылкой на ассоциацию "Росчайкофе", Россия окончательно утратила статус "чайной страны". И это при том, что еще два года назад россияне за год употребляли по 160 тысяч тонн чая и кофе. 

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году в Россию завезли 413,3 тысячи тонн основных видов кофе (без учета растворимого) и 314,2 тысячи тонн всех возможных видов чая. 

Ритейлеры заметили рост популярности кофе среди россиян. Как рассказали в одной торговой сети, граждане пока отдают предпочтение растворимому кофе, но продажи зернового, молотого и капсульного тоже увеличиваются.

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