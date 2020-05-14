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Роспотребнадзор рассказал об особенностях кредитных каникул в условиях пандемии

09:00
  • четверг
  • 14 мая 2020

Бегать от кредиторов россиянам не рекомендуют

Памятку о кредитных каникулах в условиях борьбы с распространение коронавируса разместил на своем сайте Роспотребнадзор. В ней содержатся советы для россиян, которые оказались в затруднительной ситуации. Составившие документ эксперты ведомства и Минфина подчеркивают: выход из положения надо искать вместе с кредиторами.
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Специалисты предупреждают: попытка избежать общения с кредитором - плохая стратегия. Рассчитывать на то, что про долг "забудут" или он исчезнет "сам собой" – по меньшей мере, неразумно. Если же должник сам проявляет инициативу к переговорам, это добавляет ему благонадежности в глазах кредитора.

"Сложности с обслуживанием заемных средств преодолимы: чем скорее и рассудительнее начать действовать (и особенно обсуждать ситуацию с кредитором), тем с меньшими потерями получится найти решение", - говорится в сообщении.

Закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу подписал 3 апреля президент России Владимир Путин. В соответствии с документом, заемщики, доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года, могут потребовать от кредитора кредитных каникул. Продолжительность такой отсрочки не может превышать 6 месяцев.

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