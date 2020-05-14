"Будь что будет": Рыбин и Сенчукова готовы продать свой теплоход

Но слухи о безденежье опровергли

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова прокомментировали сообщения о своем бедственном положении. Ранее в одном из интервью звездная пара пожаловалась, что из-за коронакризиса у них в кармане осталась всего 31 тысяча рублей.

Оказалось, что все не так плохо, как могло показаться. По словам Сенчуковой, за несколько недель до резонансного интервью они приобрели три новые песни. Это и опустошило на время семейный бюджет.

Но через какое-то время, конечно, пришли зарплаты, все не так критично, как может показаться. Когда у людей 100 рублей остается, вот тут страшно — и государство должно что-то решать, помогать", - рассказала певица изданию "СтарХит".

Звездная пара понимает, что тяжелые времена для артистов продлятся еще долго. Сфера шоу-бизнеса восстановится последней. Но сейчас всем нелегко, говорят Рыбин и Сенчукова.

"Мы смирились: будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину. Только теплоход — но кому он в данный момент нужен. Главное сейчас — здоровье. У нас есть знакомые, кто умер от коронавируса, вот что реально страшно", - заявили артисты.

Рыбин и Сенчукова приобрели теплоход "Ломоносов" в начале двухтысячных годов. В 2005 судно прошло модернизацию. Певец признавался ранее, что почти все заработанные деньги уходят на содержание теплохода.

На отсутствие заработков из-за коронавируса жалуются многие российские звезды. Оставшись без концертов и корпоративов, артисты пытаются зарабатывать в интернете, например, продавая поздравительные видео-открытки.

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