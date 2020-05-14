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В России за сутки умерли более 90 человек с коронавирусом

11:43
  • четверг
  • 14 мая 2020

В Москве за сутки заболели более 4 тысяч человек

Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала мая упал ниже единицы. За последние сутки - менее 10 тысяч новых случаев в 84-х регионах, передает "Газета.Ru".
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Клинических проявлений болезни нет у 40 процентов инцифированных. Общее число подтвержденных диагнозов превысило 252 тысячи человек. Еще 93 пациента скончались. За все время пандемии в стране умерли от осложнений более двух тысяч человек.

Специалисты провели уже свыше 6 миллионов лабораторных исследований на коронавирус нового типа, 205 с половиной тысяч - только за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 259 тысяч человек.

После полного выздоровления из больниц выписаны 5 с половиной тысяч человек, а всего в России к этому дню - 53530 переболевших.

В Москве же за сутки заболели еще 4712 человек, и общее число диагнозов приближается к 131 тысяче. 58 человек скончались. Вылечились от коронавируса еще более 1800 пациентов, а всего с начала пандемии  болезнь побороли более 23 тысяч человек.

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