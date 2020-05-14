Как в Москве контролируют соблюдение "масочного режима"

Граждане исполняют требования добросовестно

В Москве за последние два дня почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро. Проверки в четверг продолжаются в вестибюлях и на платформах станций - за порядком следят контролеры, а правоохранители проводят регулярные рейды.

Но большинство людей исполняют требования добросовестно. Только в первые два дня 98 процентов пассажиров были в масках и перчатках. Безответственность, напомним, обойдется горожанам в 5 тысяч рублей - такую сумму штрафа установили за появление в многолюдных местах без индивидуальных средств защиты.

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