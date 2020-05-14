В регионах России постепенно снимают ограничительные меры

В большинстве регионов жители следуют всем рекомендациям

Масочный режим введен уже практически во всех российских регионах. Но находятся те, кто продолжает пренебрегать правилами безопасности. Новые инциденты - в Крыму, Красноярске, Ульяновской области. Однако в целом же люди исполняют требования добросовестно - во многом благодаря этому ряд субъектов уже начал смягчать ограничения.

Держать дистанцию эти юноши уже научились, причем без каких-либо специальных обозначений. Навык пригодится и на службе. А пока - впереди медкомиссия. В России идет весенний призыв.

Первая проверка теперь не в кабинете, а уже на пороге военкомата. Главная задача сейчас - обеспечить безопасность призыва и здоровье будущих воинов.

"Все призывные пункты подготовлены к работе в условиях коронавируса. Постоянно, согласно графику, проводится дезинфекция всех помещений. Все призывники Самарской области включены в списки лиц, которым проводится тестирование не по медицинский показателям", - рассказал военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.

А те, кто уже служит, сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Подразделения войск химзащиты проводят обработку зданий и территорий по всей стране. Работа сейчас особо важная в связи с тем, что регионы постепенно начинают смягчать ограничения, введённые из-за эпидемии "Ковид-19". В десяти субъектах России, где это позволяет ситуация, разрешили или вот-вот разрешат занятия спортом на улице. Среди них Оренбургская, Тюменская, Тульская, Новосибирская, Мурманская, Волгоградская области. А также Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Татарстан, Хабаровский край и Камчатка.

Кое-где власти дали добро на работу непродовольственных магазинов, находящихся в отдельном здании или имеющих отдельных вход. Речь о Псковской, Калининградской, Омской, Калужской, Ульяновской областях и ряде других регионов.

Во многих из них также открылись парикмахерские, салоны красоты и стоматологические кабинеты. А в Мурманской области, Башкирии и Татарстане, ко всему прочему, еще и отменили ограничения на передвижение граждан, обязав соблюдать дистанцию и носить маски. При этом руководители регионов подчеркивают: очень многое будет зависеть от сознательности граждан.

В большинстве регионов жители следуют всем рекомендациям, что и позволило начать послабления. Однако есть и другие примеры. В Красноярске люди собрались возле здания пенсионного фонда, чтобы оформить выплаты на детей. Маски далеко не у всех, социальной дистанции никакой. А ведь подать заявления можно было и из дома - на сайте госуслуг. Нарушают и чиновники.

Губернатор Ульяновской области поручил проверить данные о вечеринке сотрудников мэрии Димитровграда во время режима самоизоляции. А в Крыму на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов инициировал служебное расследование в больнице города Саки. Только за сутки там выявлено 30 случаев "Ковид-19" среди пациентов и медперсонала.

Алексей Платонов, Александр Панюшкин. "ТВ Центр".

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