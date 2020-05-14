Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,3 млн человек

Между тем в Европе постепенно снимают ограничения

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона 300 тысяч человек. Число умерших вплотную приблизилось к 300 тысячам. Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США, передает "ТВ Центр".

А в Европе начинают снимать ограничения даже в тех странах, которые лидируют по смертности. На втором месте в мире по этому показателю Великобритания. Жертвами инфекции в королевстве стали 33 тысячи человек, в том числе 275 медиков и соцработников. Однако в стране уже открылись магазины и торговые центры для садоводов.

В Испании тревожную статистику обнародовал министр здравоохранения: коронавирусом переболели уже пять процентов населения, однако антитела обнаружены лишь у 15 процентов из них. Это значит, что коллективного иммунитета к COVID-19 у испанской нации нет.

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