Тодоренко призналась, что бывший угрожал ей из ревности

Однажды он направил на нее пистолет

Регина Тодоренко дала первое большое интервью после скандала с неосторожными высказываниями о домашнем насилии. Телеведущая призналась, что сама состояла в нездоровых отношениях с агрессором.

В 20 лет Тодоренко встречалась с очень ревнивым молодым человеком, пишут argumenti.ru. Однажды к ней подошел поклонник с просьбой сфотографироваться. Звезда шоу "Орел и Решка" не отказала, а вот ее парень вспылил, достал пистолет, и направил дуло на Тодоренко и фаната. Она попыталась перевести все в шутку.

"Я улыбнулась и сказала, будто бы все окей: "Ой, ну чего ты, перестань". И настолько было вшито в мой мозг, что "ничего страшного, это не агрессия, покричит и перестанет". Сейчас же я думаю: "Господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?" - рассказала Тодоренко в интервью "Медузе".

Она предположила, что если бы "сидела дома, привязанная к трубе", ее парень чувствовал бы себя увереннее.

В конце апреля Региона Тодоренко предположила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что мужья их бьют. Слова телеведущей возмутили общественность. Ряд компаний разорвали с ней рекламные контракты.

Позднее Тодоренко попыталась извиниться за сказанное, заявив, что ее не так поняли. В начале мая она выпустила фильм о домашнем насилии и перевела два миллиона рублей центру помощи пострадавшим от него.

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