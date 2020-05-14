МИД потребовал от западных СМИ опровергнуть статьи о коронавирусе в России

Речь идет о газетах New York Times и Financial Times

Российский МИД требует опровержения от западных изданий, опубликовавших клевету о ситуации с коронавирусом в России. Речь идёт о британской "Файненшл Таймс" (Financial Times) и американской "Нью-Йорк Таймс" (New York Times).

Обе газеты утверждают, что реальная смертность от COVID-19 в нашей стране на 70 процентов выше официальных данных. Эту информацию уже опровергла вице-премьер Татьяна Голикова.

Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что не видят причин сомневаться в статистике - фактов сознательного занижения смертности не наблюдается.

Подробно ситуацию прокомментировали в МИД. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что письма с требованием опровержения сегодня будут доставлены главных редакторам указанных изданий, а также в посольства США и Великобритании. Дальнейшие шаги Москвы в отношении "Файненшл Таймс" и "Нью-Йорк Таймс" будут зависеть от того, признают ли они свою ошибку, пишут "Известия".

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