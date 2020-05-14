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В Уфе разгорелся скандал после видео из детского приюта

12:01
  • четверг
  • 14 мая 2020

Стражи порядка проверят воспитательницу уфимского приюта, провоцировавшую воспитанников на драки

В Уфе возбуждено уголовное дело после инцидента в детском приюте. В сети появились шокирующие кадры, на которых сотрудница провоцирует драки между детьми и унижает их, абсолютно не стесняясь в выражениях. Причем, видео опубликовала она сама, очевидно, рассчитывая совсем на другую реакцию публики. Женщину уже отстранили от работы, но из-за карантина в интернате она все еще остается рядом с детьми.

Подробнее - в репортаже Лилии Акиньшиной

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