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Женщина с детьми устроила прыжки по льдинам в Якутии (видео)

12:08
  • четверг
  • 14 мая 2020

Запись проверят

Подтоплены дома, размыты дороги, повреждены мосты. Сразу в нескольких российских регионах осложнилась паводковая ситуация. В Якутии, где объявлен режим ЧС, уровень воды в реке Лена значительно превысил критическую отметку. Наводнение угрожает столице республики. В Коми - сильнейший за последние 30 лет паводок. От большой земли отрезаны почти 200 населённых пунктов. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.

На съемках МЧС с воздуха видно, как одна из самых крупных рек Сибири вплотную подошла к столице Якутии. Этим утром уровень воды в Лене на четверть метра перешагнул отметку в 827 сантиметров, которую считают критической. Пригородные поселки могут уйти под воду - опасность возникла из-ла ледохода. Под Якутском накопилась огромная масса воды, и чтобы не было заторов, на особо опасных участках начали взрывать лед. Подрыв в районе Кангалассов засняли очевидцы, передает "ТВ Центр".

Лед тронулся, и одна из жительниц республики увидела в этом повод для игры с сыновьями - и устроила опасные прыжки по льдинам. Видно, как ледяные глыбы раскачиваются. Одно неверное движение - и дети могли оказаться в холодной воде. Сейчас это видео проверяют следователи, которые дадут оценку действиям женщины.

Между тем вода заходит уже на улицы, смывает дороги. Для жителей зоны подтопления готовят пункты временного размещения, в них готовы принять почти полторы тысячи человек. Якутия считается одной из самых паводкоопасных территорий, осложняется ситуация и в других регионах. В зонах особого риска - Поволжье, Урал и Сибирь.

Из-за дождей поднялся уровень воды в реках в Архангельской и Вологодской областях, ожидаются подтопления. А в республике Коми под водой уже оказались жилые дома, дороги и мосты. Отрезаны десятки населенных пунктов, основным средством передвижения стали лодки. О прогнозах говорят осторожно.

"Исходя из представленного прогноза Центра гидрометеорологии по республике Коми, на всех притоках реки Вычегда и в верховьях самой реки наблюдаются спады", - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Николай Семенов.

Это дает надежду на стабилизацию обстановки в ближайшее время. Но на особом контроле остаются подтопления в окрестностях Сыктывкара.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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