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За два дня масочного режима в Москве оштрафовано около 200 нарушителей

09:36
  • четверг
  • 14 мая 2020

Большинство москвичей рекомендации соблюдают

Большинство жителей столицы дисциплинированно соблюдают масочный режим. Тем не менее, нарушители находятся: за два дня с момента введения ограничений в московском метро оштрафовано около 200 пассажиров.
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"За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%", - сообщил и.о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Султанов напомнил, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты считается нарушением. Он добавил, что главная цель проверок - не штрафы, а повышение безопасности во всем общественном транспорте Москвы. И подчеркнул, что требование обязательного использования средств защиты – еще один шаг к возвращению к обычной жизни, передает РИА Новости.

С 12 мая жители Москвы и области обязаны носить маски и перчатки. Без средств защиты нельзя появляться в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Это должно остановить распространение коронавирусной инфекции.

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