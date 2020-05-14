В России выявили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Скончались 93 человека

Еще 9974 случая заражения коронавирусом подтверждено в России за минувшие сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего заболевших выявлено в Москве - 4712. В Подмосковье заразились 918 человек.

Кроме того, за сутки скончались 93 пациента, из них - 58 человек в Москве. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 2305.

От коронавируса за минувшие сутки вылечились еще 5527 человек. Число выздоровевших увеличилось до 53530.

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