Врачи ФМБА сообщили о нетипичных случаях COVID-19

Медики говорят о новом варианте коронавируса

Нетипичное течение заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, зафиксировали врачи Федерального медико-биологического агентства. По данным пресс-службы ФМБА, у двух пациентов наблюдался серозный перитонит.

"По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", - говорится в сообщении пресс-службы.

В процессе лечения у пациентов появились боли в животе ("острый живот"), повышение температуры. Диагностическая лапароскопия показала наличие жидкости в брюшной полости. Специалисты ФМБА предполагают, что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, передает РИА Новости.

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