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Врачи ФМБА сообщили о нетипичных случаях COVID-19

10:38
  • четверг
  • 14 мая 2020

Медики говорят о новом варианте коронавируса

Нетипичное течение заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, зафиксировали врачи Федерального медико-биологического агентства. По данным пресс-службы ФМБА, у двух пациентов наблюдался серозный перитонит.
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"По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", - говорится в сообщении пресс-службы.

В процессе лечения у пациентов появились боли в животе ("острый живот"), повышение температуры. Диагностическая лапароскопия показала наличие жидкости в брюшной полости. Специалисты ФМБА предполагают,  что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, передает РИА Новости.

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