Саркози разводится с женой

Он намерен выгнать ее из дома

Оливье Саркози, брат экс-президента Франции Николя Саркози, и американская актриса Мэри-Кейт Олсен разводятся. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на знакомых пары.

Инициатором развода стала 33-летняя Олсен. Заявление она подала еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса процесс затормозился.

Сейчас девушка пытается ускорить развод. Ее почти уже бывший муж намерен выселить Олсен из нью-йоркских апартаментов и уже расторг договор аренды.

Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен познакомились восемь лет назад, а спустя несколько лет тайно поженились.

Что стало причиной размолвки – неизвестно, но инсайдеры утверждают, что в последнее время их отношения стали напряженными. Последний раз Саркози и Олсен видели вместе в конце прошлого года.

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