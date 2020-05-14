Подари жизнь: на лечение 9-летнего Кирилла собрали более 4 млн рублей

Мальчику требуется срочная помощь

Больше 4 миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям канала "ТВ Центр", на лечение 9-летнего Кирилла Петренко.

У мальчика - рак костей коленного сустава. Единственная возможность спасти ногу - замена повреждённых тканей. Для этого требовался эндопротез стоимостью два миллиона рублей. И собрать удалось в два раза больше. А это значит, что фонд "Подари жизнь" поможет ещё нескольким детям. Мы благодарим всех, кто откликнулся!

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