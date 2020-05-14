Как живет первая жена Эмина Агаларова после развода

Звезда Востока разгорелась еще ярче

Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Эта крылатая фраза из советского кинохита как никогда применима по отношению к Лейле Алиевой - первой жене Эмина Агаларова.

Популярный певец и дочь азербайджанского президента Ильхама Алиева поженились в 2006 году. Чтобы добиться руки красавицы, Эмину пришлось целый год проходить ряд национальных обрядов. После свадьбы пара переехала в Москву. Жена подарила Агаларову близнецов Али и Микаила.

Однако семейное счастье оказалось видимостью. В 2015 году союз Алиевой и Агаларова распался. Незадолго до расставания Лейла взяла из приюта девочку, которую зовут Аминой. Ради детей Лейла и Эмин сохранили теплые отношения, которые не испортились даже после второго брака певца.

Лейла Алиева и до развода активно занималась общественной деятельностью, но после 2015 года ее работоспособность выросла в разы. Расставшись с Эмином, звезда Востока, как называют ее в СМИ, совершила паломничество в Мекку, а потом вернулась в Баку, где стала одной из самых заметных фигур в общественной жизни.

Алиева получила пост вице-президент Фонда Гейдара Алиева. В этом качестве она занимается благотворительностью, решает социальные вопросы, реализует просветительские проекты и способствует защите окружающей среды. Ни одно важное событие в стране не проходит без Алиевой. Вот она создает приют для бездомных животных, вот она навещает больных детей, а вот открывает благоустроенный двор или новую автомагистраль. Лейла часто появляется на публике вместе с отцом и порой, кажется, затмевает собой первую леди Азербайджана - Мехрибан Алиеву, занимающую должность первого вице-президента страны.

Во время каждого мероприятия с лица Лейлы не сходит улыбка. И дело тут не только в умении держаться на публике. Многие люди в Азербайджане и России считают Алиеву добрым, искренним и душевным человеком, который действительно хочет сделать наш мир чуточку лучше.

Несмотря на бурную общественную деятельность и заботы по воспитанию детей, Лейла Алиева находит время для творчества. Она пишет картины и снимает фильмы, но больше всего она любит сочинять стихи. Творчество доставляет ей огромное счастье, признается Алиева. Иногда ей кажется, что ее пером водят высшие силы. "Это любовь к жизни, любовь к каждому дню, к каждому человеку. Каждый человек - творческий, все - творчество", - говорила Лейла в одном из интервью, пытаясь объяснить свое стремление к прекрасному.

Талант Лейлы Алиевой нашел признание в Азербайджане и за его пределами. В 2018 году в Великобритании и Узбекистане издали сборник ее стихов под названием "Мир растворяется подобно сну". Стихотворение "Элегия", которое Лейла сочинила в память о своем деде Гейдаре Алиеве, попало в школьные учебники Азербайджана.

Личную жизнь Лейла Алиева держит в секрете. После развода она не выходила в свет ни с одним мужчиной. Поклонники уверены, что красивая, добрая и талантливая Алиева просто обязана обрести женское счастье. Она это заслужила.

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