Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова

Она была предана своей профессии

Заслуженная артистка РСФСР Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет.

Мещерякова ушла из жизни 11 мая. Причина смерти не называется.

"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Алла Мещерякова пришла в кино в 1964 году. Она снялась в таких картинах, как "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "Странные взрослые", "Ты - мне, я - тебе", "Хозяин тайги".

Мещерякова работала до тех пор, пока позволяли силы. В 2017 году вышел сериал "Оптимисты" с ее участием.

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