ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова

11:04
  • четверг
  • 14 мая 2020

Она была предана своей профессии

Заслуженная артистка РСФСР Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. 

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет
Памяти актрисы Евгении Ураловой

Мещерякова ушла из жизни 11 мая. Причина смерти не называется. 

"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - говорится на сайте Союза кинематографистов России. 

Алла Мещерякова пришла в кино в 1964 году. Она снялась в таких картинах, как "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "Странные взрослые", "Ты - мне, я - тебе", "Хозяин тайги".

Мещерякова работала до тех пор, пока позволяли силы. В 2017 году вышел сериал "Оптимисты" с ее участием. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алла Мещерякова
Алла Мещерякова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.