ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине объявили о втором этапе ослабления карантина

11:17
  • четверг
  • 14 мая 2020

Начнет работать транспорт, откроются детские сады

Второй этап ослабления карантина, введенного из-за коронавируса, начнется на Украине 22 мая. Будут ослаблены ограничения в отношении работы детских учреждений и спортивных соревнований, сообщил глава Минздрава Незалежной Максим Степанов.
Зеленский собрался в азиатское турне после окончания карантина

"Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей, это открытие гостиниц, кроме хостелов, но без функционирования ресторанов и спортивных залов, это внешнее независимое оценивание... Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и дошкольные учебные заведения", - сказал Степанов.

Разработанное минздравом смягчение карантина, состоящее из четырех этапов, должно утвердить правительство на ближайшем заседании. По словам Степанова, промежуток между этапами составит 10 дней.

Украинский министр напомнил о необходимости соблюдать санитарные правила. Несмотря на на смягчение ограничений, остаются в силе масочный режим, социальная дистанция и дезинфекция, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом на Украине
Ситуация с коронавирусом на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.