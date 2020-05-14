На Украине объявили о втором этапе ослабления карантина

Начнет работать транспорт, откроются детские сады

Второй этап ослабления карантина, введенного из-за коронавируса, начнется на Украине 22 мая. Будут ослаблены ограничения в отношении работы детских учреждений и спортивных соревнований, сообщил глава Минздрава Незалежной Максим Степанов.

"Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей, это открытие гостиниц, кроме хостелов, но без функционирования ресторанов и спортивных залов, это внешнее независимое оценивание... Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и дошкольные учебные заведения", - сказал Степанов.

Разработанное минздравом смягчение карантина, состоящее из четырех этапов, должно утвердить правительство на ближайшем заседании. По словам Степанова, промежуток между этапами составит 10 дней.

Украинский министр напомнил о необходимости соблюдать санитарные правила. Несмотря на на смягчение ограничений, остаются в силе масочный режим, социальная дистанция и дезинфекция, передает РИА Новости.

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