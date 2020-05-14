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"Кабацкие пляски" детей Пугачевой и Галкина попали на видео

11:41
  • четверг
  • 14 мая 2020

Самоизоляция у них проходит весело

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором его шестилетние дети танцуют и поют во время самоизоляции. 

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"Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная", - написал Галкин. 

На опубликованных кадрах Лиза Галкина танцует на домашней сцене в свете софитов. "Ать, ать!" - подбадривает ее отец. Сын телеведущего разместился за цифровым фортепиано. Гарри переключает треки, поет, подражая оперным звездам, и пляшет, время от времени ставя ногу на музыкальный инструмент. 

Интернет-пользователи пришли в восторг от "кабацких плясок" Лизы и Гарри. 

- Просто чудо, а не дети. 

- Веселится и ликует весь народ. 

- Безумно артистичные. 

- Веселая у вас изоляция. 

- Молодцы, вместо утренней разминки! 

Напомним, Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года. Звездное семейство строго соблюдает режим самоизоляции.  Благо что у Гарри и Лизы есть где порезвиться - в их распоряжении весь родительский замок и его окрестности в подмосковной деревне Грязь.

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