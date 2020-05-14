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Россиянам вернули возможность покупки билетов на поезд за 90 суток

11:38
  • четверг
  • 14 мая 2020

Изменения затронут 50 пар поездов

Российские железные дороги начали отменять ограничения, введенные из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса. Пассажирам вновь предоставили возможность  купить билеты на поезда за 90 суток до их отправления. Пока это распространяется не на все мартшруты, отметили в компании.
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"Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов…, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами", - говорится в сообщении РЖД.

В компании напоминают, что актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на конкретные направления пассажиры могут получить на главной странице сайта РЖД, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Около половины поездов, на которые откроется продажа за 90 суток до отправления, курсируют в направлении курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья России. В компании подчеркивают, что список расширится, как только улучшится эпидемиологическая ситуация в регионах.

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