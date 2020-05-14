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СК возбудил уголовное дело против авторов коллажей с портретами фашистских главарей

11:59
  • четверг
  • 14 мая 2020

Статья – реабилитация нацизма

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о реабилитации нацизма в отношении интернет-пользователей, разместивших на сайте акции "Бессмертный полк" портреты лидеров нацистской Германии.
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"Следственным комитетом выявлены факты размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

3 мая неизвестные пользователи разместили на сайте "Банк памяти" анкету с отредактированной (стерты усы) фотографией Гитлера Подпись гласила, что это якобы участник Великой Отечественной войны "Гитле Адоль Алоисо".

А 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. Публикация сопровождалась комментарием - на фотографии, якобы, запечатлен некий полковник Алексеев. Авторов этих "произведений" сейчас разыскивает следствие, передает "Интерфакс".

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