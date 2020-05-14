Бесплатные вебинары образовательной программы "НКО Лаб" проведут в Москве

Эксперты по деловым коммуникациям поделятся своими знаниями и навыками

В мае на портале "Душевная Москва" состоятся вебинары в рамках образовательной программы "НКО Лаб". Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, программа предназначена для благотворительных и других организаций некоммерческого сектора.

"В рамках городской образовательной программы "НКО Лаб" в мае пройдет несколько бесплатных вебинаров для тех, кто работает в некоммерческих организациях столицы или интересуется их деятельностью. Вести занятия будут эксперты по деловым коммуникациям", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Онлайн-встречи с экспертами пройдут 14, 19 и 21 мая. Начало - в 16:00. Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться на портале "Душевная Москва". Организатором мероприятий выступает коворкинг-центр НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Уточняется, что занятие 14 мая проведет Елена Кузина, преподаватель Школы бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений МИД России. Она расскажет о том, как правильно выстроить общение с людьми и как использовать особенности своего эмоционального интеллекта.

Вебинар 19 мая называется "Мотивация словом: общение с коллегами во время удаленной работы". Перед зрителями выступит Лилия Маслова, бизнес-тренер и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

21 мая эксперт по управлению проектами Николай Бандурин объяснит, как достучаться до партнеров и коллег, как подготовиться к публичному выступлению и как научиться говорить кратко, доходчиво и образно.

Отметим, что новый блок "НКО Лаб" называется "Общаемся правильно: приемы и навыки эффективных коммуникаций". С 2016 года в рамках проекта "НКО Лаб" состоялось больше тысячи обучающих мероприятий. С марта из-за пандемии коронавируса занятия проходят в онлайн-формате.

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